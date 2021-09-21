В Госдуме отреагировали на обвинение России в смерти Литвиненко

Решение Страсбургского суда, согласно которому российское государство виновно в смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является идиотизмом и глупостью, и в целом сам вердикт становится политически направленным. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы и экс-глава группы охранных предприятий «Девятый вал» Андрей Луговой.

Я бы назвал решение весьма глупым. Не совсем понятно, на каком основании они принимали это решение. Если они принимали его только на основании того, что им говорила вдова Литвиненко, то это просто подрывает авторитет и репутацию ЕСПЧ, — отметил политик.

По его словам, российские правоохранители сделали всё возможное, чтобы сделать полноценное и качественное расследование. Хотя в то время британская полиция всячески мешала следствию.

Ещё в ноябре в 2006 году группа британских специалистов прилетала в Москву и абсолютно спокойно со мной встречалась и брала все показания. При этом само британское правосудие всячески препятствовало объективному расследованию, — сообщил депутат.

Луговой считает, что после решения ЕСПЧ для него этот орган перестал существовать. Кроме того, подобное решение может быть лишь политически направленным и не имеет ничего общего с законностью. Подобные действия лишь подрывают доверие к Европейскому суду по правам человека.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несёт ответственность за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, частично удовлетворив иск его вдовы.