В Госдуме оценили уход Польши от российского газа

Учитывая, что российский газ на мировом рынке крайне востребован, отказ Польши от поставок «Газпрома» никак не повлияет на Россию. Поставки голубого топлива перераспределятся по другим покупателям. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы Владимир Гутенев.

С точки зрения надёжности Польша не выигрывает ничего. По ценообразованию тоже — контракты для долгосрочных клиентов у «Газпрома» очень выгодные. Мы видим примеры, когда, например, Украина формально берёт газ у своих соседей, а реально получает его из российских газопроводов, только уже по другим ценам, — отмечает политик.

По его мнению, Польша многое теряет, когда отказывается от поставок «Газпрома». А Россия же в этой ситуации не теряет ничего. Так как в Европе большой дефицит газа, то польское место займут другие покупатели, которые нуждаются в топливе.

Увеличение цены менее чем за полгода в четыре раза делает любые объёмы прокачки востребованными. Так что, если Польша уйдёт, просто произойдёт перераспределение в сторону других потребителей, — сообщил депутат.

Кроме того, все подобные действия в отношении России должны находить отражение в будущем. То есть каждый враждебный шаг, направленный на российскую сторону должен впоследствии конвертироваться в выгоду для России и убытками для соперников, резюмировал Гутенев.

Ранее сообщалось, что Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на поставки российского голубого топлива.