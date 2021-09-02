В Госдуме оценили планы Киева повлиять на «Северный поток — 2»

Помешать работе газопровода «Северный поток — 2» даже с помощью США «не по зубам» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Как считает депутат, Евросоюз не захочет рушить свою экономику из-за личных симпатий и антипатий глав государств.

Когда «Северный поток — 2» заработает, вся Европа поймёт выгоду этого проекта, и про политику все забудут. Она останется только в голове Зеленского и, может, ещё Байден вспомнит для красного словца. Устраивать конфликт с Европой Америке не с руки, а Украине не по зубам, — оценил Бальбек планы Киева повлиять на «Северный поток — 2».

Парламентарий допустил, что российский газопровод периодически ещё будут «облаивать» и, возможно, введут персональные санкции против тех, кто его строил. Он также добавил, что газопровод — это экономический проект, и его не стоит оценивать с точки зрения политики.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об обсуждениях со своим американской коллегой Джо Байденом гарантии энергетической безопасности страны. По словам украинского лидера, США готовы вводить санкции в том случае, если будут нарушаться права Украины и её энергетической безопасности. Байден «понимает, что сегодня это приоритетный для Киева вопрос», уверен Зеленский.