В Госдуме объяснили предложение Джонсона о трудоустройстве ученых из России Депутат Госдумы Кузьмин объяснил предложение Джонсона о трудоустройстве ученых из России

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил несогласным с решениями российской власти ученым переехать в Британию, однако, скорее всего, у Лондона просто закончились «разносчики пицц», заявил член комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин. В беседе с «ПолитРоссией» он уточнил, что многим исследователям после эмиграции не удавалось устроиться на работу, связанную с научной деятельностью.

В данный момент, что касается ученых, похоже, у них там разносчики пицц закончились. Я встречался с рядом ученых, которые выезжали в поисках карьеры. Кто-то работает в такси, кто-то работает мойщиком посуды, крестя все и вся. Это такая тема, которая хорошо известна по практике нашей жизни, — высказался Кузьмин.

Он добавил, что обещанные британским политиком перспективы представляются ему крайне туманными. По его словам, известно немало случаев, когда ученые эмигрировали в определенную страну, но после не получали никакой поддержки от государства. Кузьмин напомнил, что Британия не дала отечественным исследователям никаких гарантий трудоустройства.

Я хочу сказать [Борису Джонсону], что не нужно так относиться к нашим ученым. В годы Великой отечественной войны, в годы индустриализации именно наши ученые показали чудеса патриотизма и успеха в своей работе, — резюмировал депутат.

Ранее Джонсон обратился к российским ученым с призывом уезжать из РФ. По его словам, в Британии расширена на россиян действующая система партнерства с университетами Украины, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями на территории Соединенного Королевства. В настоящее время в Британии научной работой по программе «Исследователи в зоне риска» занимаются около 130 ученых с Украины.