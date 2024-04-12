В ГД объяснили планы Эстонии признать РПЦ террористической организацией Депутат Милонов: власти Эстонии борются против христианства в лице РПЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Эстонские власти хотят признать террористической организацией Московский патриархат, так как они борются против христианства в целом, рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, РПЦ в Эстонии гораздо популярнее местной лютеранской церкви.

Верующие в Эстонии — это все прихожане РПЦ, потому что Эстонская лютеранская церковь практически прекратила свое существование в связи с тем, что она катастрофически теряет сейчас последователей. Поэтому, естественно, борьба с РПЦ — это борьба нынешних властей с церковью, с верующими и с христианством вообще. Она слишком выгодно отличается от эстонских структур, — заявил Милонов.

Парламентарий добавил, что позиция Таллина вызвана непониманием в отношении РПЦ, которая не хочет соглашаться с «повесткой Брюсселя». По его словам, у церкви есть собственная позиция, она основывает свое мировоззрение на догматах веры, которые невозможно поменять.

Ранее стало известно, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс планирует предложить парламенту страны признать РПЦ террористической организацией. В таком случае деятельность церкви в стране может быть запрещена по решению суда. Министр считает, что это не повлияет на прихожан и не приведет к закрытию храмов, но поможет разорвать «связи с Москвой».