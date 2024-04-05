В Госдуме объяснили нападки Макрона на Россию Вице-спикер Госдумы Чернышов: Макрон завидует России из-за Олимпиады в Сочи

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В преддверии Олимпиады в Париже французский президент стал критически высказываться в адрес России, потому что до сих пор завидует ей из-за проведенных Игр в Сочи, считает вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов. Как отметил он в беседе с «360», Эммануэлю Макрону особенно важно продемонстрировать величие своей страны.

Они же все, понимаешь, у них же у всех «чешется», когда они вспоминают Сочи, 2014 год. Фантастическая церемония открытия, приехали все лидеры. Наш президент открывает, все красиво, вообще как это сногсшибательно! Или чемпионат мира. А он-то смотрел чемпионат мира в Москве, потому что Франция победила, — объяснил вице-спикер.

Чернышов добавил, что Франция считает сейчас Россию своим главным врагом, потому что Макрон собственными глазами видел, как проходила Олимпиада в Сочи. Он наблюдал, как был украшен город, и ему становилось плохо, считает депутат. Он также отметил, что у главы Франции не получится провести церемонию открытия Олимпийских игр так же «фантастически», как было в России.

Сейчас все плевать будут в него. Он будет идти, в него будут плевать, как это уже делали не раз его же граждане. А тут весь мир приедет и наплюет на него, на этого недонаполеона. Это его гнетет крайне, — подчеркнул Чернышов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о попытках России сорвать Олимпиаду в Париже являются голословными и неприемлемыми. По его словам, они не подкрепляются никакими адекватными доказательствами и аргументацией.