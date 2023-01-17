В Госдуме назвали возможную причину отставки Арестовича Депутат Чепа предположил, что Арестовича могли вынудить уйти в отставку

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Есть вероятность, что советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича вынудили уйти в отставку, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, такое решение могло быть вызвано убеждением киевских властей, что Арестович не справляется с антироссийской пропагандой.

Видимо, пришли к выводу, что Арестович не справляется в полной мере с антироссийской пропагандой, с той ложью, которая льется, к сожалению, из его уст. У него не вышло полноценно скрывать информацию, потому и было принято решение об отстранении, — считает Чепа.

Депутат подчеркнул, что назначение на место Арестовича политика, который поспособствует началу мирных переговоров России и Украины, маловероятно.

Арестович ранее написал заявление об уходе в отставку с поста советника офиса президента Украины Владимира Зеленского. В соцсетях политик подчеркнул, что его поступок является примером цивилизованного поведения. Он занимал пост советника офиса президента с декабря 2020 года. В начале 2022-го Арестович планировал уйти из политики, заявив о разочаровании бюрократией.

15 января Арестович назвал причину обрушения многоэтажного дома при взрыве в Днепре. По его словам, украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, после чего она упала на подъезд дома и сдетонировала.