В Госдуме назвали условия сдачи Херсона Депутат Гурулев: Херсон сдадут в случае угрозы массовых потерь среди вооруженных сил России

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Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев считает, что вооруженные силы России сдадут занятые на херсонском направлении фронта территории только в случае реальной угрозы массовых потерь среди бойцов, пишет ИА SM.News. Парламентарий напомнил, что украинские войска стали сходиться вокруг Херсона после того, как 126-я бригада во время отступления нанесла противнику огромный ущерб.

О чём говорил Сергей Владимирович Суровикин? Он говорил, что, если для нас будет угроза массовых потерь, то, наверное, держать эти рубежи мы до упора не будем и 28 панфиловцев изображать тоже не будем, хотя их подвиг мы помним до сих пор, — подчеркнул эксперт.

Гурулев также рассказал, что когда 126-я бригада билась севернее Херсона примерно в 20-30 км, то она не отошла спонтанно, а нанесла колоссальный ущерб противнику, и сегодня закрепилась на тех рубежах, на которых стоит совместно с подразделениями и частями ВДВ.

Но, самое главное, что за это время они успели нормально оборудовать рубежи, они успели подготовить систему огня, они успели подготовиться резервы, — отметил депутат.

Военный журналист Алексей Борзенко ранее рассказал, что командующий специальной военной операцией России на Украине Сергей Суровикин — человек, который выиграл войну в Сирии при помощи необычных технических приемов и новых видов оружия. Похожую тактику он будет применять под Херсоном, считает эксперт.