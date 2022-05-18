В Госдуме назвали власти Украины «террористической группировкой»

Европейская комиссия в Брюсселе / Фото shutterstock.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru назвал власти Украины «террористической группировкой» и прокомментировал свою инициативу о запрете обмена боевиков из националистического полка «Азов». По его словам, Украина уже не раз показывала, на какие нарушения она готова пойти, в том числе и в вопросе обмена пленных. Он отметил, что надеется на то, что российские власти сделают то, что положено: пропустят всех «азовцев» через следствие, а кого надо — то через суд и трибунал.

Террористическая группировка под названием «Украина» уже не раз показала, каким именно образом она формирует обменный фонд. Они элементарно задерживают в товарных количествах своих собственных граждан, приписывают им всякие фантастические обвинения. Хочу отдельно отметить, что само понятие украинства — это уже сепаратизм чистой воды, преследующий цель отделить Украину от всей остальной России. И если вот такие вот отъявленные сепаратисты обвиняют в сепаратизме как раз его противников — тех, кто наоборот, хочет объединить Украину и Россию, это показывает, что они готовы совершать любые преступления против своих граждан. Соответственно, сколько бы мы не брали их в плен, они среди граждан захваченных ими территорий России (Востока Украины) наберут ровно столько, сколько им будет надо. Так что никакого смысла всё это не имеет, — заявил депутат.

Ранее Вассерман предложил принять постановление, запрещающее обмен «нацистских преступников». Председатель парламента Вячеслав Володин поддержал инициативу и поручил комитету по обороне и безопасности подготовить необходимые документы.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего белый флаг подняли 959 украинских военных, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска (ДНР).