В Госдуме назвали цель финского доклада об армии РФ

https://static.news.ru/photo/2c5d5628-b104-11eb-99ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Елена Панина заявила, что, судя по докладу финских спецслужб о «готовности России применить войска в Европе», Финляндию втягивают в антироссийский пул, сообщает РИА Новости.

Панина отметила , что публикацию заявлений о некой «российской угрозе» можно считать частью «спланированной антироссийской кампании».

Финляндия остаётся одним из последних нейтральных государств Европы, стремящихся поддерживать нормальные отношения с РФ. Этот факт, видимо, и не даёт покоя тем силам, которые хотят втянуть её в антироссийский пул, — считает парламентарий.

Панина указала, что «хорошо известно» о стремлении Вашингтона «разрушить нейтралитет Финляндии». Она предположила влияние Белого дома в публикации доклада, рассказывающего о готовности Кремля «применить войска в Европе».

Также депутат допустила, что сыграли свою роль и реваншистские настроения, распространённые в определенной части финского общества, которой не нравятся итоги Второй мировой войны с новыми границами.

Остается лишь гадать, насколько финские политики и военные готовы в угоду США пожертвовать нейтралитетом своей страны, со всеми выгодами, которые он даёт Финляндии, — подчеркнула Панина.

Ранее стало известно, что Минобороны Финляндии впервые представило на общий обзор данные о деятельности военной разведки страны. При этом в документе важное место отведено России. Готовившие доклад аналитики отметили, что «Москва продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооружённые силы для достижения своих целей».