В Госдуме напомнили Великобритании, что их остров не является непотопляемым Депутат Затулин: Великобритании следует не забывать о потопляемости ее острова

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Военные поставки Великобритании Украине для ударов по Крыму, флоту и Крымскому мосту вызывают у Лондона особый интерес, но ему следует помнить, что он сам расположен на острове, который не является непотопляемым, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По словам депутата, англичане мечтают править морями и близко к сердцу воспринимают все, что связано с Черным морем.

Им очень хочется править морями. Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания, — подчеркнул он.

Заявление Затулина прозвучало на фоне переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом о расширении поставок вооружений, в том числе дальнобойных систем. При этом бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинская сторона обладает всеми возможностями для захвата Крыма.

Ранее Politico сообщило, что в Киеве рассчитывают услышать конкретные предложения и заявления о поставках оружия Украине во время обращения президента США Джо Байдена к членам конгресса. В статье указывается, что украинская сторона хочет получить четкие обещания по поддержке, а не просто общие слова о помощи.