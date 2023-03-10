В Запорожье прогремели взрывы Рогов: в городе Запорожье прогремели взрывы

Фото: State Emergency Service Of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запорожье, архивное фото

В городе Запорожье, находящимся под контролем украинских войск, прогремели взрывы, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он написал, что ударов было несколько, однако воздушная тревога в регионе не объявлялась. Он пообещал дать подробную информацию о случившемся позже.

В Запорожье громко! Около 08:22 в областном центре <...> прозвучали взрывы. При этом воздушная тревога не объявлялась ни до, ни после взрывов. Подробности позже, — рассказал Рогов.

5 марта Рогов также сообщал о серьезном взрыве в городе Запорожье. По его словам, в Запорожье «было громко». Другие подробности приведены не были.

25 февраля Рогов утверждал, что украинские войска атаковали с помощью беспилотников город Днепрорудное в Запорожской области. По его словам, пострадавших в результате налета нет. Он уточнил, что удар был нанесен по многоквартирному жилому дому на улице Ленина. В здании повреждена шахта лифта. Местная администрация, сотрудники МЧС и коммунальных служб оценивают степень повреждения для проведения ремонта.