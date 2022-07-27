Власти ряда городов Чехии решили снять флаги Украины со зданий местных администраций. Причины оказались разными — либо требования местных жителей, либо — ремонт, сообщает портал iDNES.
Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг, — заявила пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф.
Она добавила, что возвращать флаг Украины на ратушу не планируется, но это не исключено.
В городе Червены-Костелец староста Томаш Проуза сказал, что не следует увлекаться вывешиванием разных флагов. К этому надо подходить обдуманно, считает он.
Мы же живём в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги, — пояснил староста.
Также сняли украинский флаг с ратуши в Колине, там уточнили, что возвращать его на место не планируется. В Ческе-Будеевице флаг сняли с началом ремонта ратуши.
Ранее стало известно, что представители польской молодёжи провели акцию протеста после того, как на общественном транспорте в городе Вроцлав развесили украинские флаги. Участники партии «Конфедерация польской короны» пришли к зданию транспортного предприятия и выступили против такого поступка местных властей.