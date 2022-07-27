В городах Чехии начали снимать флаги Украины iDNES: власти ряда городов Чехии решили убрать флаги Украины с административных зданий

Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Прага, Чехия

Власти ряда городов Чехии решили снять флаги Украины со зданий местных администраций. Причины оказались разными — либо требования местных жителей, либо — ремонт, сообщает портал iDNES.

Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг, — заявила пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф.

Она добавила, что возвращать флаг Украины на ратушу не планируется, но это не исключено.

В городе Червены-Костелец староста Томаш Проуза сказал, что не следует увлекаться вывешиванием разных флагов. К этому надо подходить обдуманно, считает он.

Мы же живём в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги, — пояснил староста.

Также сняли украинский флаг с ратуши в Колине, там уточнили, что возвращать его на место не планируется. В Ческе-Будеевице флаг сняли с началом ремонта ратуши.

Ранее стало известно, что представители польской молодёжи провели акцию протеста после того, как на общественном транспорте в городе Вроцлав развесили украинские флаги. Участники партии «Конфедерация польской короны» пришли к зданию транспортного предприятия и выступили против такого поступка местных властей.