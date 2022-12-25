В Горловке при обстреле химзавода «Стирол» поврежден склад селитры Мэр Горловки Приходько сообщило о повреждении склада селитры при обстреле химзавода «Стирол»

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Склад селитры был поврежден в результате обстрела химического завода «Стирол» в Горловке ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. В своем Telegram-канале он уточнил, что боеприпас взорвался рядом со зданием, где располагаются химикаты. Взрыв повредил стекла и ограждение цеха.

По уточненным данным, в результате обстрела ГУП «Стирол» со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида, — написал Приходько.

Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка, там находится химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где проживала группа военных советников во главе с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, в ночь на 22 декабря. Рогозин был госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По его словам, угрозы для его жизни нет. Он добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.