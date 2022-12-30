В горах Румынии нашли украинских дезертиров Румынские пограничники и спасатели нашли в горах четырех украинских дезертиров

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Пограничники и спасатели в Румынии завершили поиски шестерых украинцев. Найдены четыре человека и тела еще двух украинцев, нелегально перешедших границу в районе гор Марамуреша на высоте 1800 м, сообщает агентство Agerpres.

На переход границы 24 декабря решились шесть граждан Украины в возрасте от 22 до 33 лет. Мужчины были обуты в резиновые сапоги, у них не было горного снаряжения и запасов еды. Украинцы заблудились из-за метели.

Власти Румынии начали их поиски, когда узнали о беглецах от их знакомого, с которым они поддерживали связь. Пограничники и горные спасатели использовали два вертолета. Уже 25 декабря были обнаружены первые два украинца, на следующий день нашли еще двоих. В последующие дни местные жители обнаружили тела двух оставшихся беглецов, один из которых сорвался с обрыва.

Нежелание украинцев сообщить знакомому свои точные координаты объяснялось тем, что они были дезертирами и опасались попасть в тюрьму.

Ранее подполковник ВСУ рассказал о самовольном оставлении воинской части его подчиненными. По его словам, иногда украинские бойцы не выдерживают и ломаются морально из-за превосходства российской артиллерии на передовой. Военнослужащий призвал ужесточить наказание за дезертирство на Украине.