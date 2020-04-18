В Германию из Греции эвакуированы 47 детей беженцев

https://static.news.ru/photo/712d3df0-8166-11ea-855b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Власти Германии сообщили об эвакуации 47 детей из лагерей для беженцев в Греции. Они являются выходцами из Афганистана, Сирии и Эритреи.

Эта эвакуация стала результатом многомесячной подготовки и интенсивных переговоров с европейскими партнерами, — заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что другие страны последуют немецкому примеру и начнут принимать детей. Зеехофер также напомнил о необычайно сложных условиях в лагерях на территории Греции.

Ранее NEWS.ru информировал, что 10 случаев заражения COVID-19 выявили среди беженцев и просителей убежища в ФРГ.