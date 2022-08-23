Стало известно, когда Украина получит западные системы ПВО Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели

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Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости. Ранее в Берлине подтвердили планы отправить это вооружение Киеву.

Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высокосовременные системы, как Iris-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине. Это случится в ближайшие недели, — сказала Бербок.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter ранее написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.

Глава ведомства обсудил будущие поставки вооружений с его американским коллегой Энтони Блинкеном. Многие пользователи под этим постом призвали украинское руководство ускорить процесс мирного урегулирования конфликта в стране.

Ранее политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский заявил, что европейские страны, которые входят в НАТО и Евросоюз, столкнулись с множеством проблем из-за военной помощи Украине. По его словам, у них заканчивается вооружение и они становятся более осторожными и экономными.