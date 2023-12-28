В Германии жителей Бремена эвакуируют из-за прорыва дамбы

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Из-за наводнения в общине Лилиенталь под Бременом в Германии произошел прорыв плотины, сообщили на сайте администрации района Остерхольц. В результате местные власти объявили режим повышенной опасности и начали эвакуацию жителей.

Несколько дней назад в общине Лилиенталь был создан оперативный штаб для координации спасательных служб на месте из-за серьезной угрозы наводнения. Община граничит непосредственно с Бременом. Из-за наводнения трамваи приостановили движение, одна из улиц осталась без газа и электричества.

Жителей, у которых нет возможности остановиться у знакомых или родственников, разместили в спортивном зале. Напряженная обстановка из-за стихии складывается и в самом Бремене. Наводнения, вызванные обильными дождями в рождественские праздники, привели к масштабным последствиям в нескольких регионах Германии. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Нижней Саксонии и Тюрингии.

Напомним, в ноябре после ливней в Турции вышли из берегов Эгейское и Средиземное моря. В результате оказались затоплены крупные города, в том числе Анталья и Измир. Главное управление метеорологии страны ранее объявило предпоследний, «оранжевый» уровень опасности для 44 провинций Турции.