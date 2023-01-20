Немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ под Артемовском Spiegel: немецкая разведка доложила бундестагу о больших потерях ВСУ под Артемовском

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каждый день ВСУ теряют в боях за Артемовск (был переименован Украиной в Бахмут) трехзначное число военнослужащих, сообщает Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По оценкам представителей спецслужб, сдача Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны.

То, что смогли сообщить спецслужбы, вызывает тревогу: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге BND прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки, — пишет издание.

В этом контексте издание упомянуло о требованиях к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить Украине танки Leopard. Разведка также отметила, что потери в российской армии не заставили ее изменить тактику.

Ранее житель Соледара рассказал, что украинские войска понесли колоссальные потери в городе. Он заявил, что тела убитых солдат ВСУ были повсюду и их никто не забирал. Мужчина добавил, что в рядах армии Украины были и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники.

Значительные потери в рядах ВСУ подтвердил один из украинских военнослужащих, попавших в плен. Он заявил, что командование отправляет солдат «на убой», при этом родственникам погибших не выплачиваются компенсации.