В Германии заявили об изменившейся позиции США по Украине Депутат бундестага ФРГ Быстронь: в США изменилась позиция по Украине

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Депутат немецкого бундестага Петр Быстронь заявил, что в Вашингтоне изменилась позиция по Украине. Об этом свидетельствуют последние публикации американских СМИ и выступление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, отметил он в колонке, опубликованной iDNES.cz.

Быстронь напомнил, что экс-глава Госдепартамента призвал Запад к тому, чтобы он склонил Киев к возобновлению переговоров с Москвой. Поменяло отношение к ситуации на Украине издание New York Times. Ещё два месяца назад оно заявляло о необходимости освободить Украину, теперь указывает на то, что конфликт с Москвой не входит в интересы Вашингтона.

Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента России] Владимира Путина <...>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта, — считает депутат бундестага.

По мнению Быстроня, Белый дом потерял возможность вмешаться в ситуацию на Украине, поскольку её территория оказалась «в сфере влияния другой мировой державы».

Ранее стало известно, что телеканал CNN заявил: представители властей США, Евросоюза и Великобритании в последние недели регулярно встречались для обсуждения параметров возможного перемирия на Украине. При этом киевские власти к данным дискуссиям не привлекались. Собеседники телеканала уточнили, что союзники отдали предпочтение «итальянскому плану».