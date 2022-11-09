В Германии заявили о заполнении газовых хранилищ почти на 100% Федеральное сетевое агентство ФРГ: газовые хранилища заполнены на 99,5%

Фото: Социальные сети

Федеральное сетевое агентство Германии на своем официальном сайте сообщило, что газовые хранилища страны заполнены на 99,5%. Отмечается, что уровень хранения на объекте в Редене при этом составляет 93,75%. В ведомстве уточнили, что за последние четыре года уровень потребления газа оказался на уровне значительно ниже среднего.

Общий уровень хранения в Германии составляет 99,54%. Уровень хранения на объекте в Редене составляет 93,75%, — сказано на сайте ведомства.

В агентстве назвали ситуацию с энергоресурсами напряженной и отметили, что ЧП этой зимой удастся избежать при условии, что потребление газа в стране сократится не менее чем на 20%.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что республика может подать в суд на российскую компанию «Газпром» из-за нарушения контракта. По его словам, на такой шаг Кишинев готов решиться из-за сокращения объемов поставок газа. По словам вице-премьера, сейчас молдавские юристы анализируют договор на наличие возможности применения санкций против «Газпрома». Политик добавил, что российская компания не представила объяснений своего решения о сокращении поставок для республики, несмотря на то что «Кишинев всегда их оплачивает».