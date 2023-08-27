В Германии заявили о возможном конце карьеры Шольца Глава ХДС Мерц заявил о возможном конце карьеры Шольца из-за лжи по делу Cum-Ex

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца придет конец, если выяснится, что он дал ложные показания по делу Cum-Ex о финансовых махинациях руководства банка Warburg, заявил лидер оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что молчание федерального канцлера по этому делу наносит репутационный ущерб Германии и Шольцу необходимо как можно скорее прояснить ситуацию.

Если можно будет доказать, что канцлер солгал по налоговому скандалу с банком Warburg, то с политической точки зрения ему придет конец, — сказал Мерц.

Речь идет о масштабных налоговых махинациях c участием немецкого банка M.M.Warburg в 2001–2016 годах. Шольца подозревают в том, что на посту мэра Гамбурга он повлиял на местные налоговые органы, которые сначала хотели взыскать с банка €46 млн, но потом внезапно отозвали претензию.

Недавно канцлеру пришлось выступать перед следственным комитетом в парламенте Гамбурга. Шольц категорически отрицает причастность к спасению банка. Не исключается, что позже ему придется давать ответ и перед бундестагом в Берлине.

Ранее в Германии климатические активисты Letzten Generation начали общенациональные акции протеста, перекрывая движение транспорта в нескольких городах. Протестующие приклеивали себя к дорогам на оживленных улицах. Некоторые из них надевали на себя маски Шольца, таким образом заявляя о том, что правительство нарушает закон и ведет немецкое общество к краху.