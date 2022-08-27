Bloomberg: Шольц и министры шантажируют немцев налогом на газ

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Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики страны Роберт Хабек шантажируют немцев в попытке решить проблемы энергокомпаний, сообщает Bloomberg. По словам Хабека, в случае отмены нового налога на газ такие энергогиганты, как Uniper, рискуют обанкротиться, при этом министр экономики подчеркнул, что немцам будет хуже в случае краха газовых компаний.

Технические детали этого сбора [налога], безусловно, все еще могут быть пересмотрены. [Иначе] такие компании, как Uniper, вероятно, обанкротятся, что может иметь еще более драматические последствия для немецких потребителей, — заявил министр.

Отмечается, что мера подверглась серьезной критике, потому что энергетические компании, которые не находят поддержки, также могут извлечь выгоду из ситуации.

Однако, как заявил представитель пресс-службы Шольца Штеффен Хебенштрайт на правительственной пресс-конференции, в стране будут предприниматься усилия по поиску юридически обоснованного способа помешать «фирмам, которым не угрожает финансовая опасность, воспользоваться помощью». Он привел RWE AG и Shell Plc в качестве примеров компаний, которые добровольно отказались от денег.

Ранее стало известно, что в последние дни цена газа в Европе активно растет. Утром 25 августа биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт·ч, обновив мартовский ценовой рекорд. В переводе на американскую валюту показатели превышают $3300 за одну тысячу кубометров.