Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики страны Роберт Хабек шантажируют немцев в попытке решить проблемы энергокомпаний, сообщает Bloomberg. По словам Хабека, в случае отмены нового налога на газ такие энергогиганты, как Uniper, рискуют обанкротиться, при этом министр экономики подчеркнул, что немцам будет хуже в случае краха газовых компаний.

Технические детали этого сбора [налога], безусловно, все еще могут быть пересмотрены. [Иначе] такие компании, как Uniper, вероятно, обанкротятся, что может иметь еще более драматические последствия для немецких потребителей, заявил министр.

Отмечается, что мера подверглась серьезной критике, потому что энергетические компании, которые не находят поддержки, также могут извлечь выгоду из ситуации.

Однако, как заявил представитель пресс-службы Шольца Штеффен Хебенштрайт на правительственной пресс-конференции, в стране будут предприниматься усилия по поиску юридически обоснованного способа помешать «фирмам, которым не угрожает финансовая опасность, воспользоваться помощью». Он привел RWE AG и Shell Plc в качестве примеров компаний, которые добровольно отказались от денег.

Ранее стало известно, что в последние дни цена газа в Европе активно растет. Утром 25 августа биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт·ч, обновив мартовский ценовой рекорд. В переводе на американскую валюту показатели превышают $3300 за одну тысячу кубометров.