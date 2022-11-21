В Германии заявили о серьезных проблемах ЕС после ЧП в Польше Министр обороны ФРГ Ламбрехт: ЧП в Польше выявило бреши в европейской ПВО

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ракетный инцидент в Польше выявил бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Ее необходимо улучшить, отметила она в беседе с изданием Rheinische Post .

Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши, — подчеркнула министр.

Ламбрехт признала, что у бундесвера имеются серьезные проблемы, поскольку в последние десятилетия власти много экономили на военной сфере.

Министр добавила, что для защиты неба Германия предложила Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Белый дом не допустит подавления систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники уже «оказали огромную поддержку» Киеву в вопросах ПВО, тем самым «приближая ВСУ к стандартам НАТО в техническом плане».