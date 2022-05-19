В Германии заявили о провале антироссийских санкций Запада Süddeutsche Zeitung: позиция КНР и Турции способствовала провалу антироссийских санкций Запада

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Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. В Пекине, Нью-Дели, Анкаре и Бразилиа не стали широко поддерживать ограничительные меры против Москвы, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично, — отмечается в публикации.

Её авторы признали, что экономика России выдержала санкционное давление и осталась стабильной.

Ожидавшийся финансовый кризис не произошёл. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения, — констатировали авторы.

Ранее стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован, заявил 18 мая еврокомиссар Паоло Джентилони. Он уточнил, что страны ЕС не смогли согласовать перечень ограничений в отношении России. Политик также выразил надежду, что соглашение между государствами будет всё же достигнуто.