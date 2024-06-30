В Германии заявили о неоспоримых доказательствах вины США в подрыве «СП» Депутат ФРГ Котре заявил о неоспоримых доказательствах вины США в подрыве «СП»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Неправительственные организации США под видом заботы об окружающей среде вели повестку по срыву поставок российского газа, заявил «Известиям» член бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Таким образом он прокомментировал высказывание члена партии СДПГ Томаса Крюгера о причастности спецслужб США к воспрепятствованию строительства «Северного потока — 2». По словам политика, все это указывает на атаки Вашингтона на газопровод, а доказательства его вины неоспоримы.

Мы видим, что неправительственные организации (НПО), которые делали вид, что занимаются окружающей средой, на самом деле вели повестку по срыву поставок российского газа. <...> Возможно, лет через 10 докажут, кто был виноват, но к тому времени на повестке будут совсем другие вопросы, — заявил Котре.

Ранее Крюгер заявил, что американские спецслужбы пытались помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». По его словам, с этой целью агенты из США договаривались с экоактивистами Мекленбурге — Передней Померании и предлагали им поддержку. Крюгер также признался, что один из американских агентов обращался к нему лично.