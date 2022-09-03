В Германии заявили о нехватке мест для украинских беженцев В 12 из 16 федеральных землях Германии заявили о нехватке мест для беженцев из Украины

Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

12 из 16 федеральных земель Германии сообщили о нехватке мест для размещения украинских беженцев, поэтому в этих регионах установили блокировку системы первичного распределения, сообщает RND.de, ссылаясь на представителя МВД страны. По словам представителя ведомства, Кабмин ФРГ помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.

Согласно данным германского МВД, общее число бежавших в Германию после начала российской спецоперации украинцев достигло почти 1 млн человек, сейчас их насчитывается 980 000. При этом в последнее время в день, в среднем, прибывало только 875 человек. Сообщается, что несколько федеральных земель обеспокоены тем, что в ближайшее время исчерпают предел своих возможностей.

По словам представителя МВД, «в настоящее время 12 федеральных земель из 16 установили блокировку системы первичного распределения» беженцев. В этой ситуации нет ничего необычного, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Германии ряд муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием беженцев с Украины из-за нехватки мест для их размещения. В земле Бранденбург ряд районов переполнились выходцами с Украины, а в Саксонии заявили об острой нехватке финансов, чтобы выплачивать украинцам социальные пособия. В другие регионы начали переправлять беженцев из земель Северный Рейн — Вестфалия и Билефельд. В Баварии их регистрация также была приостановлена.