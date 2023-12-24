В Германии заявили о крайне опасной ситуации в ВСУ Журналист Репке: ВСУ используют старые гражданские машины на фронте

Фото: МО Украины

Западные и украинские чиновники утверждают, что ВСУ используют современные бронеавтомобили на фронте, однако в действительности солдаты ездят на старых авто гражданского класса, заявил в соцсети Twitter (X) немецкий журналист Юлиан Репке. Он подчеркнул, что защищенные транспортные средства являются абсолютной необходимостью в подобных условиях.

Любой, кто когда-либо был на фронте с украинскими солдатами, знает, насколько опасна <...> ситуация. Не только небронированные, но и в основном личные, иногда очень старые автомобили используют для передвижения по местности, — написал журналист .

Репке объясняет ситуацию отсутствием запчастей для западной бронированной техники, а также недостаточно активным производством авто на Украине. Более того, украинские военнослужащие вынуждены платить за топливо и обслуживание машин из своего кармана. Журналист выразил уверенность, что рядовые бойцы вряд смогли бы заправить американский Humvee в связи с высоким расходом топлива.

Ранее командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко заявил, что в армии не могут справиться с отказниками на фронте. Он утверждает, что отказавшимся исполнять приказы бойцам удается избежать наказания благодаря особенностям законодательства.