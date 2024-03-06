Глава бундесвера поставил на место Макрона после заявления об Украине Писториус: позиция Макрона не помогает решить проблемы Украины

Фото: Boris Pistorius Macron/Global Look Press

Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стратегия президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего страны Евросоюза забыть о трусости ради помощи Украине, не помогает решить проблему, передает Politico. Глава бундесвера также заявил, что вместо обсуждений вопроса возможной отправки сил НАТО на украинскую территорию нужно сосредоточиться на самых актуальных проблемах.

С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО, — пояснил министр.

По словам Писториуса, предложения Макрона на самом деле бесполезны не помогают разрешить разногласия, возникшие в ЕС на фоне обсуждений вариантов помощи Киеву.

Politico на этом фоне также подчеркивает, что после слов французского лидера возросла напряженность между Парижем и Берлином даже с учетом уточнения Макрона, что его слова не касались немецкой стороны.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что слова Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат Североатлантического альянса на Украину показывает безответственность лидеров стран Европы. Нарышкине подчеркнул, что подобные заявления двигают мир на порог ядерного конфликта.