В Германии заявили, что санкции ЕС не затрагивают турбину для «СП» В Германии заявили, что с их стороны есть все необходимое для отправки турбины для «Северного потока»

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Никакие дополнительные гарантии для поставки в Россию турбины для газопровода «Северный поток» не потребуются, поскольку агрегат не подпадает под антироссийские санкции, заявил в ходе брифинга представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Он добавил, что со стороны ФРГ есть все необходимое для отправки турбины в РФ, передает ТАСС.

Турбина не находится под санкциями, [дополнительные] документы не нужны, — сказал Бюхнер.

В ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца 3 августа на производственную площадку компании Siemens Energy для осмотра турбины гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что агрегат пока не может быть передан России. Он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в его отправке в РФ. По словам главы компании, все необходимые для этого документы готовы, однако «нужно участие клиента» («Газпрома»).

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, аналитик Владимир Демидов заявил, что визит Шольца в Siemens и его последующие заявления о том, что агрегат готов к отправке в Россию, являются дешевой пропагандой и демонстрируют неуверенную позицию ФРГ по вопросу возврата турбины.