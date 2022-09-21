В Германии заявили, что понять стратегию Путина сложно Министр обороны Германии Ламбрехт: сложно понять стратегию Путина

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в Берлине заявления об угрозах ядерным оружием воспринимают как попытки запугивания. Германия продолжит следить за реакцией России и решениями ее президента Владимира Путина, хотя в настоящее время понять его стратегию сложно, отметила она в эфире телеканала ZDF.

Мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает, — сказала министр.

Ламбрехт ответила на вопрос, станут ли после проведения референдумов на территориях Украины удары по ним приравниваться к ударам по России. Она уверила, что в Берлине данные территории считают украинскими.

Сейчас предпринимаются попытки запугать, попытки разделить Альянс в его поддержке Украины, но этого не произойдет, — подчеркнула Ламбрехт.

Она добавила, что Берлин останется на стороне Украины, и для Москвы это должно быть четким сигналом.

Ранее стало известно, что на территории восточной Польши может появиться центр по техническому обслуживанию поврежденной военной техники ВСУ, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. По ее словам, власти двух стран уже ведут конкретные переговоры по вопросам строительства ремонтной базы.