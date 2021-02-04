В Германии заявили, что антироссийские санкции испортили «почти всё»

https://static.news.ru/photo/ea9d0226-6787-11eb-b9c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика Запада в отношении России, в рамках которой вводились многочисленные санкции, не привела ни к чему хорошему. Она оказалась неэффективной. Об этом заявил бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург и руководитель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

По его мнению, грядущие ограничительные меры смогут только в краткосрочной перспективе удовлетворить амбиции Европы. Как отметил Платцек, санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили практически всё.

Я уверен, что прогресс в отношениях Брюсселя и Москвы возможен только при диалоге на равных, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Вашингтоне примут меры против Москвы, когда и как сочтут нужным, и эти меры безусловно повлияют на поведение российской стороны. Об этом заявил в ходе брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что в Вашингтоне не исключают сотрудничества с Москвой в тех сферах, где это будет отвечать американским интересам. В остальном США будут занимать «твёрдую и эффективную» позицию, особенно в вопросах «российской агрессии и плохого поведения».