В Германии заступились за спасшего девочку советского бойца

https://static.news.ru/photo/bd2a8040-afec-11eb-a74a-96000091f725_660.jpg Фото: Eberhard Thonfeld via www.imago-/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре в беседе с РИА Новости заступился за сержанта Советской армии Николая Маслова, который спас немецкую девочку во время боёв в Берлине в 1945 году.

В 1992 году, после объединения Германии, Маслова не включили в обновлённый список почётных граждан Берлина. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв просил власти столицы ФРГ вернуть советскому военнослужащему почётный титул, однако те отказали.

Подвиг Маслова по спасению ребёнка был не единственным во время боёв в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать, — подчеркнул Морре.

Историк напомнил, что поступок сержанта Красной армии лёг в основу сюжета монумента «Воин-освободитель», находящегося в берлинском Трептов-парке. Маслову также посвящена мемориальная табличка на мосту Потсдамер-Брюке в центре столицы ФРГ.

Маслов был уроженцем Кемеровской области. В апреле 1945 года он служил в 20-м гвардейском стрелковом полку 79-й гвардейской стрелковой дивизии. В ходе боёв за Берлин он спас немецкую девочку, при этом получив ранение.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала хранить память о миллионах погибших «в годы тирании национал-социалистов».