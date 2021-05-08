В Германии заступились за спасшего девочку советского бойца

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре в беседе с РИА Новости заступился за сержанта Советской армии Николая Маслова, который спас немецкую девочку во время боёв в Берлине в 1945 году.
В 1992 году, после объединения Германии, Маслова не включили в обновлённый список почётных граждан Берлина. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв
Подвиг Маслова по спасению ребёнка был не единственным во время боёв в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать, — подчеркнул Морре.
Историк напомнил, что поступок сержанта Красной армии лёг в основу сюжета монумента «Воин-освободитель», находящегося в берлинском Трептов-парке. Маслову также посвящена мемориальная табличка на мосту Потсдамер-Брюке в центре столицы ФРГ.
Маслов был уроженцем Кемеровской области. В апреле 1945 года он служил в 20-м гвардейском стрелковом полку 79-й гвардейской стрелковой дивизии. В ходе боёв за Берлин он спас немецкую девочку, при этом получив ранение.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала хранить память о миллионах погибших «в годы тирании национал-социалистов».