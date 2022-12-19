В Германии заработал первый плавучий терминал для приема СПГ

В Германии в порту города Вильгельмсхафена запущен первый плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (FSRU), сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии ввода в эксплуатацию. Танкер-газовоз Höegh Esperanza, который был загружен нигерийским СПГ в Испании, уже пришвартовался.

Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок, — заявил Шольц.

По словам канцлера Германии, к концу 2022 года ожидается ввод в эксплуатацию еще двух терминалов — в Брунсбюттеле и Лубмине. Остальные FSRU должны заработать к концу 2023 года.

К концу следующего года мы, вероятно, будем иметь импортную мощность более 30 млрд кубометров газа. Одно это соответствует более чем половине всего объема газа, прошедшего по трубопроводам из России в Германию в прошлом году, — сказал Шольц.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в 2023 году.

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что у России есть шансы восстановить статус главного поставщика газа в страны ЕС. В качестве аргумента издание приводит слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, назвавшего «исторически невежественным и геополитические неправильным» перспективу остаться без российского газа.