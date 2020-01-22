Фото: Daniel Schäfer/Global Look Press

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер запретил неонацистскую группировку Combat 18, которую считают вооружённым крылом запрещённой на территории ФРГ британской организации Blood and Honour («Кровь и честь»).

С раннего утра в шести федеральных землях проводятся полицейские мероприятия. Ультраправому экстремизму и антисемитизму нет места в нашем обществе, — заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Стив Альтер.

Как отмечает агентство Reuters, решение о запрете было принято после убийства в 2019 году главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке, известного промигрантскими взглядами. В Федеральной прокуратуре Германии заявили, что задержанный по подозрению в совершении расправы является сторонником ультраправых. 

Ранее NEWS.ru рассказывал, почему ФРГ не может запретить неонацистов.

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