https://static.news.ru/photo/58f69b8e-3db7-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/Global Look Press

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер запретил неонацистскую группировку Combat 18, которую считают вооружённым крылом запрещённой на территории ФРГ британской организации Blood and Honour («Кровь и честь»).

С раннего утра в шести федеральных землях проводятся полицейские мероприятия. Ультраправому экстремизму и антисемитизму нет места в нашем обществе, — заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Стив Альтер.

Bundesinnenminister #Seehofer hat Combat 18 Deutschland“ verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in sechs Bundesländern polizeiliche Maßnahmen. #Rechtsextremismus und #Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. — Steve Alter (@BMISprecher) January 23, 2020

Как отмечает агентство Reuters, решение о запрете было принято после убийства в 2019 году главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке, известного промигрантскими взглядами. В Федеральной прокуратуре Германии заявили, что задержанный по подозрению в совершении расправы является сторонником ультраправых.

Ранее NEWS.ru рассказывал, почему ФРГ не может запретить неонацистов.