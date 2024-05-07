В Германии заговорили о возвращении призывной армии В Германии предложили ставить на учет всех пригодных к военной службе граждан

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Армии ФРГ следует дать возможность поставить на учет всех граждан страны, которые пригодны к военной службе, заявил глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстер в ходе дебатов на ARD. По его словам, правительство должно дать бундесверу право собирать информацию обо всех пригодных к военной службе гражданах.

В вопросе комплектования личного состава нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва, — посетовал Вюстер.

По мнению Вюстера, всеобщий призыв имеет множество преимуществ. По его словам, в сложившейся международно-политической ситуации существует веское обоснование для возвращения Германии к призывной армии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии заявил, что примерно 35 тысяч немецких военнослужащих могут отправиться на помощь союзникам по НАТО при необходимости в случае чрезвычайной ситуации. По его словам, бундесвер будет переориентирован на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Немецкий политик подчеркнул, что Германия намерена защищать «каждый сантиметр» территории Альянса.

Шольц заявил, что безопасность прибалтийских союзников в Германии считают своей безопасностью. Нападение на них стало бы нападением на ФРГ, подчеркнул он.