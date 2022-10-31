В Германии заговорили о вине США за войны и перевороты в мире ZDF: назвавшие себя эталоном демократии США несут ответственность за войны и перевороты

Фото: pixabay.com

Журналист и историк Мирко Дрочманн в эфире немецкого телеканала ZDF заявил о лицемерии США, которые позиционируют себя бастионом свободы и демократии, а на деле виновны в войнах и смене режимов. Он напомнил о действиях США в Ираке, Вьетнаме и Афганистане, когда в рамках специальных операций страдали мирные жители. Он назвал «каталогом ужасов» послужной список США.

США с удовольствием представляют себя бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии. Смена режимов, прямые нападения и войны чужими руками — все это рушит образ США как безупречного хорошего парня, — сказал Дрочманн.

Эксперт добавил, что американское руководство до сих пор принимает участие во многих военных операциях.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive ранее потребовал от Белого дома объяснений, почему Соединенные Штаты и НАТО наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе. По оценкам подполковника, Вашингтон разместил 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.

Военный считает, что Вашингтон нагнетает страх вокруг ситуации на Украине. Он отметил, что участие США в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации.