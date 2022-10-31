Журналист и историк Мирко Дрочманн в эфире немецкого телеканала ZDF заявил о лицемерии США, которые позиционируют себя бастионом свободы и демократии, а на деле виновны в войнах и смене режимов. Он напомнил о действиях США в Ираке, Вьетнаме и Афганистане, когда в рамках специальных операций страдали мирные жители. Он назвал «каталогом ужасов» послужной список США.
США с удовольствием представляют себя бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии. Смена режимов, прямые нападения и войны чужими руками — все это рушит образ США как безупречного хорошего парня, — сказал Дрочманн.
Эксперт добавил, что американское руководство до сих пор принимает участие во многих военных операциях.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive ранее потребовал от Белого дома объяснений, почему Соединенные Штаты и НАТО наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе. По оценкам подполковника, Вашингтон разместил 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.
Военный считает, что Вашингтон нагнетает страх вокруг ситуации на Украине. Он отметил, что участие США в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации.