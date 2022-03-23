В Германии зафиксирован резкий рост цен на продукты

Немецкий журнал Focus опубликовал для немецких потребителей памятку о том, как снизить расходы на товары на фоне резкого роста цен. На некоторые категории продуктов скачок составил 100%. В среднем предметы первой необходимости возросли в цене на 10%.

За последние недели в крупных торговых сетях Германии наблюдается резкое подорожание значимых товаров. О повышении стоимости продуктов покупателей предупредили такие сети, как Rewe, Aldi и Lidl, сообщает издание. Так, цена на минеральную воду, кофе, туалетную бумагу выросла более чем на 10%. Молочные продукты продемонстрировали рост до 5%. Все рекорды побило подсолнечное масло — цена на него возросла до 100%.

Для экономии журнал предложил немцам вместо бутилированной воды пить водопроводную, а чтобы повысить её качество, предложил дополнительно её фильтровать.

Также Focus порекомендовал читателям выбирать сезонные овощи и фрукты и изучать рекламные материалы, чтобы найти наиболее низкую цену. Также стоит обращать внимание на скидки и промоакции.

Немецким покупателям был дан совет присмотреться к брендам, принадлежащим непосредственно торговым сетям. В материале было отмечено, что их продукты обычно дешевле.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о возможности введения в стране специальных продуктовых чеков для оказания помощи бедным семьям и среднему классу. По словам президента, это поможет справиться с продовольственным кризисом во Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Евросоюз и его партнёров, включая некоммерческие организации, рассмотреть вопрос продовольственной безопасности, чтобы не допустить крупного мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине. По его словам, сегодняшняя ситуация «завтра приведёт к риску голода».

Странам Европейского союза стоит готовиться к дефициту зерновых на рынке из-за ситуации на Украине, заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис. По его словам, эта ситуация может привести к росту цен, а также к волнениям в странах Северной Африки и Ближнего Востока.