В Германии выявили более 380 преступлений против выходцев из России

За период с начала спецоперации на Украине в Германии совершено 383 преступления в отношении лиц, имеющих российское происхождение. В отношении выходцев с Украины зафиксировано 181 преступление, сообщает Funke со ссылкой на министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Она отметила, что в большинстве случаев противоправные деяния варьировались от оскорблений и угроз до порчи имущества. Однако в ряде случаев имели место и акты насилия. Глава ведомства заявила, что собирается прекратить перенос происходящего на Украине на общество в Германии.

Для нас ясно: мы защищаем каждого человека в нашей стране, — сказала Фезер.

Ранее жители ФРГ раскритиковали за чрезмерную русофобию украинского посла в Германии. В одном из интервью местным СМИ он заявил, что не делит русских на хороших и плохих, для него все русские — враги. Читатели написали в комментариях к интервью о недопустимости разжигания ненависти по национальному признаку и сочли дипломата расистом.