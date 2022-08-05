В Германии задержали жителя Гамбурга за поддержку спецоперации России

Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

В Германии жителя Гамбурга задержали за использование символа Z в публикациях в своём Telegram-канале, правоохранители предположили, что мужчина поддерживает спецоперацию России на Украине. Отмечается, что задержанного подозревают в использовании как минимум в четырёх случаях буквы Z на различных платформах социальных сетей, включая «ВКонтакте». Немцу также инкриминируют «попытку вербовки для военной службы за рубежом», пишут «Известия».

Задержанный подозревается в использовании как минимум в четырёх случаях буквы Z в Telegram и других социальных сетях, включая «ВКонтакте», а также в попытке вербовки для военной службы за рубежом, — сказано в публикации.

В полиции города не стали уточнять, какой срок предусмотрен по всем предъявленным обвинениям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что действия глобалистского правящего класса Запада привели к внутреннему кризису, который поставил под угрозу будущее этих стран. Глава государства добавил, что будущее Запада находится под большим вопросом. Заявление прозвучало на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе. По его словам жители западных стран надеются на «другое будущее, а глобалисты могут идти в ад».