Подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста задержали в Германии Подозреваемый в убийстве украинского баскетболиста Ермакова задержан в Германии

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, пишет Bild. Им оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения, ранее подросток уже совершал вооруженные нападения и грабежи.

Нападение на спортсмена и его друга произошло в ночь на 12 февраля в Оберхаузене. По информации украинских СМИ, Владимир Ермаков и Артём Козаченко, которые жили в Дюссельдорфе и играли за местную молодёжную команду по баскетболу, отправились в магазин за кроссовками. Неизвестные молодые люди напали на них и устроили драку, когда спортсмены вышли из автобуса, направлявшегося на вокзал. Подозреваемый нанес Ермакову и его товарищу Артему Козаченко девять ножевых ранений в грудь и живот.

На них напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации, — говорится на странице Федерации баскетбола Киева в Facebook (деятельность в России запрещена).

До этого восемь человек напали на троих украинских подростков и избили их в шотландском Эдинбурге. Целью атаки нападавших оказались беженцы с Украины — двое 13-летних и один 15-летний. Один из них получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха.