В Германии забили тревогу из-за высоких цен на продукты Глава Минсельхоза ФРГ предложил отменить все налоги на фрукты и овощи из-за высоких цен

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что пик цен на продукты в Германии ещё не достигнут, поэтому необходимо выделить дополнительную помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода, пишет газета Der Tagesspiegel. Он отметил, что многие производители стали тратить больше денег на оплату энергии, а затем перекладывать затраты на клиентов. Глава ведомства предложил отменить НДС на все фрукты и овощи.

Я считаю это правильным, поскольку потребительские расходы играют большую роль, особенно среди бедных, и потому что это также будет способствовать здоровому питанию, — рассказал Оздемир.

Он добавил при этом, что правительство Германии вряд ли поддержит эту инициативу.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее заявил, что сокращение поставок газа из России связано с тем, что Россия не нуждается в деньгах, так как Москва не может купить на них западную продукцию. Министр экономики назвал это явление результатом «чрезвычайно эффективных санкций». Он при этом уточнил, что именно Россия отказалась от поставок газа в Европу. Глава Германии Олаф Шольц в свою очередь признал, что экономика и бизнес страны болезненно переносят антироссийские санкции, однако Берлин готов платить цену за солидарность с Украиной.