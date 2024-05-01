В Германии забили тревогу из-за удара ВС РФ по украинской армии SZ: в Германии испугались удара ВС России по украинским силам в Донбассе

Фото: МО РФ

В Германии испугались удара России по Вооруженным силам Украины в Донбассе, передает Süddeutsche Zeitung. По информации журналистов, прорыв армии РФ в этом регионе является проблемой для украинских войск.

Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше, — отмечается в публикации.

Также авторы материала напомнили об опасениях, о которых говорилось ранее: Москва воспользуется возможностью, как только Вашингтон передаст военную помощь Киеву. Журналисты пишут, что «теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе».

Ранее обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман выразил мнение, что Запад будет требовать от Украины успехов на фронте, после того как был одобрен новый пакет военной помощи на сумму $61 млрд. При этом он уверен, что, несмотря на все попытки, Киев не сможет сдержать позиций на поле боя — данная поддержка лишь замедлит продвижение российской армии.

Британская газета The Economist также считает, что Украина не готова к возможному наступлению ВС РФ даже с новой помощью от США. Более того, авторы материала сомневаются и в наступательном потенциале ВСУ.