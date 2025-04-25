В Германии забили тревогу из-за неутешительных прогнозов по ВВП страны Хабек: Германию ожидает экономическая стагнация из-за торговых пошлин США

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Роберт Хабек

Прогноз ВВП на 2025 год был ухудшен властями государства, которые теперь ожидают экономической стагнации вместо ранее предполагаемого роста на 0,3%, сказал руководитель Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, негативные тенденции в этой области связаны с неопределенностью, вызванной торговой войной, которую развязала администрация президента США Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

Учитывая плотную интеграцию Германии в глобальные цепочки поставок и высокую степень открытости для внешней торговли, новые протекционистские меры США могут иметь существенное прямое и непрямое влияние на экономический рост ФРГ, — сказал Хабек.

Ранее аналитики Немецкого экономического института подсчитали потенциальный урон от американских таможенных тарифов и выяснили, что к 2028 году инициатива Белого дома обойдется Германии в €290 млрд. Эта сумма примерно равняется 1,6% ВВП государства. Общие же расходы Берлина оцениваются примерно в €1,1 трлн. Наиболее пострадавшими промышленными отраслями станут машиностроение, автомобилестроение и фармацевтика, считают специалисты. Компании ожидают сигналов в политическом поле, откладывая вопрос инвестиций.