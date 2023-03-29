В Германии забеспокоились о статусе страны на фоне конфликта на Украине Депутат ФРГ Настич опасается изменения правового статуса страны из-за конфликта на Украине

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Депутат бундестага от «Левой партии» Жаклин Настич поинтересовалась у правительства, каким международным статусом обладают страны, поддерживающие Украину в рамках специальной военной операции. Она задалась вопросом, не станет ли Германия прямым участником конфликта. Парламентарий в своем обращении уточнила, не изменится ли международно-правовой статус ФРГ из-за технического обслуживания украинских боевых самолетов и передачи снарядов, сообщает Lenta.ru.

По мнению Федерального правительства, станет ли государство, на территории которого происходит пополнение боеприпасов и/или техническое обслуживание возможных новых украинских боевых самолетов западной разработки, стороной военного конфликта, если такие самолеты летают непосредственно с территории этого государства для боевых действий? — обратилась депутат к правительству ФРГ.

Уполномоченный правительства Германии по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанна Бауманн заявила в ответ на это обращение, что кабмин не комментирует гипотетические вопросы. Она отметила, что международно-правовой статус Германии из-за поддержки и снабжения Украины вооружением не меняется.

В Минфине Германии ранее захотели увеличить объем помощи Украине до €5,4 млрд в 2023 году. Общий объем помощи этой стране планируется довести до €15 млрд. Немецкое правительство использует часть этих средств для замены поставленной Украине военной техники.