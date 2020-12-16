В Германии выявили рекордно количество заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b9f9aea2-4113-11eb-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Немецкие врачи за прошедшие сутки зафиксировали рекордное число случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии.

Согласно данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), за минувшие сутки COVID-19 в стране заразились 33 777 человек. При этом в обновлённую статистику также включили 3,5 тысячи случаев из Баден-Вюртемберга, которые были не учтены 17 декабря из-за технических проблем.

Общее заболевших в Германии достигло 1 439 938. Жертвами болезни стали 24 938 пациентов, в том числе 813 за последние 24 часа. Выздоровели более 1 млн человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всём мире насчитывается почти 75 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 1,6 млн летальных исходов. Германия по заболеваемости занимает 12-м месте в мире, по уровню смертности — 14-е.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 18 декабря, за минувшие сутки в России зафиксировано 28 552 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, продолжился рост суточной заболеваемости по сравнению с предыдущим днём. Накануне было выявлено 28 214 заразившихся.