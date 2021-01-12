Первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID-19 выявили в Германии

https://static.news.ru/photo/3dce5b86-5507-11eb-b01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Räppold / Matthias Ko

Первый случай инфицирования южноафриканским штаммом коронавируса выявили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики и интеграции земли.

Впервые мутировавший вариант B.1.351 был обнаружен в семье, которая прибыла в Баден-Вюртемберг из ЮАР 13 декабря 2020 года. Это первый известный случай в Германии, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве пояснили, что после прибытия семья находилась на карантине. Через пять дней все члены сдали тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат. Однако через несколько дней у них начали появляться лёгкие симптомы заболевания.

Повторный тест человека, который заболел первым в семье, был отправлен в лабораторию, которая подтвердила случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР. Сейчас COVID-19 диагностирован у шести человек из трёх домохозяйств.

Ранее в канадской провинции Альберта выявили первый случай заражения в стране обнаруженным в ЮАР штаммом коронавируса. Инфекция была выявлена у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки. Его сразу же поместили на карантин.

Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране объявили о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений, писал NEWS.ru.