В Германии выяснили, кто тайно работает над поставками Taurus на Украину FAZ: глава МИД Германии Бербок работает над поставками Taurus на Украину

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Ракета Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно работает над планом, как Берлин мог бы поставить крылатые ракеты TAURUS на Украину, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву, но оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.

Канцлер, как уточняется, называл «существенными моментами» то, «где находится цель, куда наносится удар и куда попадает». Однако для такого контроля, напомнили авторы материала, потребуется присутствие немецких военнослужащих в стране.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в стране из-за своей позиции по передаче ракет Taurus Украине. По его словам, настроения в Германии меняются — большинство немцев верят в победу России в конфликте. При этом, подчеркнул он, представители военного и политического класса осознают, что Украина проиграет.

При этом большая часть депутатов бундестага проголосовала против резолюции Христианско-демократического и Христианско-социального союза, вновь предложившего отправить ракеты Taurus на Украину. По имеющимся данным, из 690 присутствовавших парламентариев 190 поддержали инициативу, 495 проголосовали против, еще пять воздержались.