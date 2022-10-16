В Германии высказались за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» Немецкий депутат от АдГ Вайдель высказалась за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2»

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила с призывом возобновить работу «Северного потока-2». Она добавила, что против Германии ведется война, но не уточнила именно противостоит стране. В партии, по словам политика, выступают за проведение мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщила радиостанция Deutschlandfunk.

Нужно использовать российский газ, который экспортируется по трубопроводу «Северный поток- 2». Против Германии ведется экономическая война, — рассказал Вайдель.

Она отметила, что раздел территории для Украины и России не проблема Берлина.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.

Публицист указал на то, что готовность населения Польши выступить против России на стороне Украины является признаком неадекватного восприятия, а не мужества.