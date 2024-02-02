В Германии выдвинули Шольцу ультиматум по Украине Депутат бундестага Реттген потребовал от Шольца признать важность Украины

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц должен признать, что Украина важнее России, считает депутат бундестага Норберт Реттген, сообщает издание Bild. Он добавил, что положение Запада в рамках украинского конфликта ухудшается.

Временной фактор играет скорее на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада, — написал Реттген.

По этой причине, считает депутат, необходимо пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Однако, отмечает он, Шольц не согласился отправить снаряды Украине.

Он и даже большинство в СДПГ все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией, — заявил Реттген.

Депутат добавил, что Шольц постоянно ищет оправдания для того, чтобы не отправлять ракеты украинской стороне. При этом спорным пунктом с Taurus является дальность действия в 500 километров. Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи Киеву.